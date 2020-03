Poio reclamará a mellora do firme da estrada PO-308 que a Xunta agarda acometer nas vindeiras semanas

Firme en mal estado da PO-308 © Concello de Poio

A Concellería de Obras e Servizos do Concello de Poio remitirá nos vindeiros días un escrito á Axencia Galega de Infraestruturas, dependente da Xunta de Galicia, para solicitarlle que acometa unha serie de reparacións no firme da estrada PO-308.

A responsable deste departamento, Chelo Besada, explica que existen tramos do vial de titularidade autonómica que non se atopan en bo estado, a pesar de formar parte das zonas nas que se acometeron nos últimos meses as obras para reforzar a seguridade viaria.

A concelleira socialista pon como exemplo a situación na que se atopa o firme nas inmediacións da nova rotonda instalada na parroquia de Samieira, no entronque coa estrada PO-303.

"O pavimento está moi degradado polo tránsito de vehículos e as obras non están rematadas por completo. Aquí a situación resulta especialmente sangrante", asegura a tenente de alcalde, que amosa a súa preocupación polo feito de que a obra leve sen avanzar nalgúns tramos "desde hai bastante tempo".

RESPOSTA DA XUNTA

Dende a Axencia Galega de Infraestruturas aclararon que as obras están aínda en execución, polo tanto non remataron e xa prevén a renovación do firme.

Tamén explican que os traballos de aglomerado víronse condicionados pola retirada de liñas eléctricas e de telecomunicacións nas que as compañías subministradoras atrasáronse moito.

Na Consellería de Infraestruturas están pendentes de poder iniciar a execución destes traballos de aglomerado nas próximas semanas.