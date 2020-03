Unha cita gastronómica completa os actos do 8M en Marín

Presentación da festa gastronómica do Bolo do Pote de Marín © Concello de Marín

A alameda de Marín será escenario este domingo da celebración gastronómica do Bolo do Pote, un receita tradicional nas aldeas que foi perdendo peso na dieta diaria co paso dos anos e que o goberno local recupera para poñer en valor o papel das mulleres da vila para manter as tradicións e celebrar, de paso, o Día Internacional da Muller.

A presentación da festa tivo lugar este xoves no Concello de Marín a cargo da concelleira de Cultura, Beatriz Rodríguez; e o presidente de Pousas dá Area, Jose Iglesias. O obxectivo da organización é repartir ao redor de 1.000 reciones deste prato.

A orixe desta receita está nos tempos nos que non era posible ter pan fresco a diario e os veciños acudían aos fornos comunitarios para facer pan unha vez á semana. Para mantelo fresco cocían este bolo composto por fariña de millo e centeo na auga do caldo do cocido. Ademais, os voluntarios desta asociación poñeranse ao choio o sábado pola noite para preparar o cocido que acompañará ao Bolo.

As racións poderán degustarse o domingo na carpa da Alameda a partir das 13.30 horas dentro dos actos do 8- M, entre os que figura tamén a andaina dos montes e as praias, que finalizará no centro neurálxico da cita gastronómica. Os encargados de amenizar a cita será o grupo musical Sara e Sofía e ademais haberá postos de venda de diversos produtos de artesanía.

Repartición de cuncas no Mercado

Concelleiras do goberno local estiveron esta mañá na praza de abastos de Marín para repartir entre os clientes as cuncas conmemorativas do 8M serigrafiadas coa viñeta creada por Luís Davila para a ocasión. Unha iniciativa coa que o Concello busca a sensibilización da sociedade a través do humor.

Co obxectivo de alcanzar unha sociedade igualitaria, o goberno local programou un acto institucional ás 13 horas do domingo na praza do 8 de Marzo no que se lerá unha declaración para visibilizar esta cuestión e para escoitar testemuños de mulleres que foron ou son coidadoras.