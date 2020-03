Arde de madrugada unha construción para cabalos na zona da Ucha

Os servizos de emerxencia tiveron unha noite axitada en Poio. Tiveron que intervir nun incendio que, en plena madrugada, declarouse nunha construción para cabalos situada na zona da Ucha.

No momento do incendio non había animais no seu interior, polo que só se produciron danos materiais.

O lume foi sufocado por bombeiros do parque de Ribadumia.

Ao lugar do suceso trasladáronse ademais, para participar no operativo, membros de Protección Civil de Poio, o GES de Sanxenxo e axentes da Garda Civil.