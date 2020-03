Denuncian sete persoas por consumo e tenencia de drogas durante o Entroido de Marín

A Policía Nacional da comisaría de Marín realizou propostas de sanción a sete persoas por consumo ou tenencia de drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicotrópicas, en lugares ou establecementos públicos durante as festas do Entroido de Marín.

Segundo a información facilitada pola Policía Nacional, entre os días 24 e 29 de febreiro, coincidindo coa celebración da festividade de Entroido, axentes da Comisaría de Marín interviñeron un total de 80 gramos de haxix, 2,50 gramos de cocaína, 1,85 gramos de marihuana e 0,20 de heroína, dispostos en pequenas doses para o seu consumo.

Como consecuencia das devanditas intervencións, propúxose para sanción ás citadas sete persoas, todas por infraccións graves á Lei Orgánica de Seguridade Cidadá.

A Policía Nacional intensificou as intervencións previstas no Plan Operativo de Resposta Policial ao Tráfico Comerciante polo miúdo e Consumo de Drogas en Zonas, Lugares e Locais de Lecer' realizou controis en espazos públicos e inspeccións en distintos locais de lecer, orientados a loitar contra o tráfico comerciante polo miúdo, co obxectivo de reducir a oferta de drogas ao consumidor, especialmente entre os mozos.