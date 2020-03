O goberno canario, decidido a adaptar o Plan Revitaliza de compostaxe nas illas

Carmela Silva e César Mosquera, xunto ao deputado Uxío Benítez, reciben no pazo provincial ao conselleiro de Transición Ecolóxica canario, Jose Antonio Valbuena © PontevedraViva

A visita institucional do goberno canario, integrada por alcaldes, cabildos, conselleiros e outros membros dos executivos insulares; viviu este martes un novo episodio co encontro no pazo provincial coa presidenta da Deputación, Carmela Silva; e o vicepresidente, César Mosquera.

Os mandatarios explicaron de forma detallada a implantación do plan Revitaliza para o tratamento dos residuos orgánicos na provincia que se quere implantar en Canarias.

"Estamos tendo unha repercusión polo traballo. Non sei se é porque o estamos facendo ben, agardo que si, ou porque hai poucos sitios onde mirar ante un problema que é universal e está sen resolver. O Plan Revitaliza é unha humilde pero exitosa experiencia e é o que fai que teñamos estas visitas", declarou o vicepresidente Mosquera ao finalizar a reunión.

Pola súa banda, o conselleiro de Transición Ecolóxica do goberno canario, Jose Antonio Valbuena, mostrouse sorprendido coa boa acollida e resultados do plan Revitaliza. "Cría que tiña máis percorrido no tempo, pero leveime unha grata sorpresa ao saber que en catro anos conseguiu uns resultados espectaculares. O plan está a demostrar o que din os modelos teóricos, que o problema na xestión dos residuos resólvese abordando de maneira decidida a xestión da materia orgánica", asegura Valbuena.

O obxectivo desta visita, segundo o dirixente canario, é recoller toda a información posible para que no menor prazo posible "os sete cabidos insulares poidan ter o seu programa de tratamento de materia orgánica". Ademais xa teñen unha folla de roteiro marcado para a redución do uso de plásticos e a recollida selectiva en todos os domicilios dos 88 municipios do arquipélago.

A visita institucional viviu o luns a súa primeira xornada coa visita a diferentes centros comunitarios de compostaxe repartidos por toda a provincia, así como ao CIFP Carlos Oroza. Este martes, ademais da reunión cos mandatarios da Deputación, a delegación canaria ten previsto tamén coñecer a implantación do plan de compostaxe no Concello de Pontevedra.