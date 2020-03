Os comuneiros de Combarro licitan a cafetería do seu local social

A comunidade de montes Rega dos Agros de Combarro tomou a decisión de convocar un concurso público para licitar a cafetería do seu local social.

Segundo acordou a asemblea dos comuneiros, a concesión da cafetería será por un período de dez anos e o adxudicatario deberá pagar un aluguer mensual de 700 euros.

Todas aquelas persoas que desexen participar no procedemento poderán solicitar información á propia comunidade de montes e dirixir as consultas ao enderezo electrónico cmontescombarro@gmail.com.

Ademais as bases do procedemento estarán expostas no taboleiro de anuncios da comunidade de montes.

As ofertas deberán presentarse en sobre pechado o venres día 20 de febreiro, en horario de 20:30 a 21:30 horas, nas propias oficinas da entidade na rúa Maceira 2, Combarro.