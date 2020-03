Unicef recoñece ao colexio de Meaño como referente en educación en dereitos da infancia

O colexio de Meaño - As Covas recibiu de parte de Unicef o recoñecemento como centro referente en educación en dereitos de infancia e cidadanía global. É o primeiro colexio galego que pasa a formar parte dunha rede que engloba a 109 centros en toda España.

"Sodes un exemplo e un espello non que mirarnos", declarou a conselleira de Educación, Carmen Pomar, durante o acto de entrega deste galardón. A mandataria puxo en valor a promoción de valores como a solidariedade, a cooperación e o recoñecemento das diferenzas como oportunidades como liñas prioritarias para construír unha escola inclusiva.

Desde a consellería informan que xa teñen en marcha programas educativos centrados a fomentar estes valores como son o Iguala- T, Con-Vive ou Inclue- T. Tres iniciativas que se traballan no colexio de Meaño.

Ademais do traballo para conseguir unha sociedade máis xusta desde a educación, o centro meañés forma parte da rede de colexios plurilingües e participa en proxectos como o Proxecta, E- Dixital ou Bibliotecas Lea 2.

A colaboración entre a conselleria de Educación e Unicef se centra no desenvolvemento de accións conxuntas no ámbito educativo a favor da promoción e difusión dos dereitos da infancia e cidadanía. Ademais, a oenegué pon ao dispor da comunidade escolar os materiais de autoavaliación e lanza cada ano unha convocatoria para recoñecer centros de ensino como referentes en educación en dereitos da infancia, convocatoria dentro da que foi recoñecido o CEIP Plurilingüe de Meaño - As Covas.