Os cursos de español para inmigrantes organizados pola Deputación obtiveron un 87% de aprobados no DELE A2

Un 87,8% do alumnado que realizou os cursos de español para inmigrantes organizados no 2019 pola Deputación de Pontevedra aprobou o exame do DELE A2, unha proba que é requisito indispensable para que poidan solicitar logo a nacionalidade española.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva cualificou de "moi positivos" estes resultados e indicou que se está a preparar unha nova convocatoria das accións, que volverán desenvolverse ao longo deste 2020 nas súas sedes de Pontevedra e Vigo.

Estes cursos chegaron a súa terceira edición o pasado ano e participaron un total de 55 persoas.

A actividade está orientada á preparación do citado DELE A2 (Diploma de Español como Lingua Estranxeira, nivel A2), porque esta proba require unha preparación previa e ten un custo económico que dificulta o acceso á nacionalidade española para un determinado sector da poboación, complicando así o seu proceso de integración na provincia como cidadanía de pleno dereito.