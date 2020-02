A Garda Civil intercepta na praia de Beluso un furtivo con 15 quilos de sepias

A Garda Civil interceptou un veciño de Bueu con 15 quilos de sepias que foran extraídos ilegalmente na ría de Pontevedra.

Os feitos producíronse á primeira hora da noite do pasado domingo na praia de Beluso, no municipio de Bueu, cando un grupo de pescadores sorprendeu un individuo, a bordo dunha pequena embarcación, que estaba a levantar os aparellos de pesca que non lle pertencían, apropiándose ilegalmente da pesca.

Unha alerta recibida no Centro Operativo Complexo (Teléfono 062) da Comandancia da Garda Civil de Pontevedra activa a reacción dunha patrulla de seguridade cidadá do Posto de Moaña e da patrulleira do Servizo Marítimo con base en Marín.

Cando chegaron as dúas dotacións á praia atoparon unha pequena embarcación que carecía de folio, nome e documentación, que fora abandonada ao pairo preto do areal e nunha zona de pedras.

Momentos despois, a patrulla de seguridade cidadá localiza nas escaleiras de acceso á praia á persoa vinculada coa embarcación. Tiña roupa de faena, estaba totalmente mollado e carecía do correspondente despacho administrativo para dedicarse á actividade pesqueira que estaba a realizar.

Trátase dun veciño de Bueu, de 49 anos, ao que se lle interviñeron varios utensilios de pesca, entre eles: un remo de aluminio, unha mochila que contiña un pantalón de augas e dous capachos de plástico, un deles contiña 15 quilos de sepias recentemente capturadas.

O presunto furtivo foi trasladado ao porto de Bueu onde foi identificado e denunciado como presunto autor de senllas infraccións á Lei de Pesca de Galicia: unha delas por utilizar unha embarcación indocumentada e a outra por dedicarse a este tipo de actividade extractiva sen autorización.