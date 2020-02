Dáse á fuga tras impactar contra outro vehículo en Poio pero deixa atrás a matrícula

A última hora da tarde deste domingo 16, dous vehículos impactaban no municipio de Poio, no cruzamento da estrada PO-308 coa entrada a Liñares. Segundo relata a Policía Local de Poio, a condutora responsable do impacto deuse á fuga do lugar do accidente, sen facilitar os datos e sen saber en que situación atopábase a persoa que circulaba no outro vehículo.

Unha vez que os axentes da Policía Local chegaron ata o punto do accidente atoparon a placa da matrícula do turismo fuxido. Desta forma, en breve prazo de tempo localizaron á condutora, unha veciña de Meaño.

Os axentes tomaron declaración dos feitos a esta condutora e procederon a unha denuncia administrativa.

ACCIDENTE CON POSITIVO EN ALCOHOLEMIA

Tamén na xornada deste domingo, ao redor das 18.30 horas, producíase outro accidente de circulación no municipio de Poio. Neste caso, rexistrábase un raspado entre dous turismos en Camiño Canteira.

Un dos condutores ofreceu resultado positivo ao ser sometido ás probas de alcoholemia cun 0,89 e 0,84 mg/ l de alcohol en aire expirado. Os axentes da Policía Local abriron unha investigación a este veciño de Poio por un delito contra a seguridade viaria e foi citado para someterse a un xuízo rápido nos próximos días.