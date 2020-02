O observatorio da campaña 'Efecto PO2' pretende mellorar a calidade de vida no espazo urbano

Presentación do observatorio da campaña 'Efecto PO2' por Anabel Gulías e Pedro Figueroa © Sara Iglesias

A concelleira de Promoción da Cidade, Anabel Gulías, presentou xunto co profesor da Universidade de Vigo, Pedro Figueroa, o observatorio da campaña 'Efecto PO2', unha iniciativa que traballa na profundización do modelo de Pontevedra cun compoñente de futuro. Gulías manifestou que "PO2 é a Pontevedra do futuro".

O proxecto PO2 contempla os efectos positivos para o medio ambiente na cidade. Ademáis, trata cuestións que teñen que ver coa contaminación e os seus tipos, como por exemplo a lumínica e a acústica, e medirá tamén a evolución do sistema de compostaxe. Dentro da iniciativa, unha das cuestións principais é a implementación dun observatorio para medir todos os efectos do método PO2, establecendo un sistema de indicadores que poida avaliar os resultados da aplicación no deseño urbano da cidade.

Un dos obxectivos do observatorio é conseguir un espazo urbano de calidade para mellorar a vida na cidade

O profesor Figueroa e o grupo de investigación da Universidade de Vigo do Campus Crea de Pontevedra, están preparando a estrutura deste observatorio. Figueroa asegurou que é un proxecto ambicioso, que ten poucas referencias nas que respaldarse para levalo a cabo, e que pretende que Pontevedra sexa líder neste tipo de sistemas de información e xestión sobre o medio ambiente e a sostenibilidade.

Os obxectivos do observatorio son, por unha banda, propocionar información á Administración Local e aos axentes públicos e privados que poidan desenvolver políticas públicas no camiño da sustentabilidade sobre os indicadores máis relevantes en canto a conseguir un espazo urbano de calidade. O enfoque é holístico, e contempla todos aqueles aspectos que se interrelacionan para mellorar a calidade de vida no espazo urbano. Outra finalidade é que este plan non permaneza unicamente en ámbitos administrativos e divulgar cara a cidadanía os indicadores máis relevantes para facer un seguimento do proxecto.

O deseño deste sistema de información comezou en setembro de 2019, sendo o resultado de diversas xuntazas con especialistas do concello, empresas que xestionan os recursos urbanos, directivas a nivel internacional sobre sustentabilidade e con asociacións medioambientais. Os investigadores tomaron como referencia para este proxecto outros modelos que están a levarse a cabo en cidades semellantes a Pontevedra, segundo asegurou Figueroa.

O modelo conceptual do observatorio trata cinco ámbitos, sete variables e ao redor de cento oitenta e seis indicadores. Os diferentes ámbitos escollidos son: auga, atmosfera-clima, residuos, mobilidade e territorio. As variables a tratar son, entre outras, potabilización e distribución da auga, residuos domésticos e tratamento da materia orgánica, gases de efecto invernadoiro, calidade da auga e contaminación lumínica na atmosfera-clima, modos de desprazamento e accesibilidade en mobilidade, e cuestións como patrimonio natural e equipamento urbano no eido do territorio,

Con todo, segundo afirmou Figueroa, hai indicadores na lista que non van poder medirse debido a falta de información, o que deriva na necesidade de implantar un sistema de medición que axude a completar a información.

A data para a primeira entrega do proxecto é o 5 de xuño, coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente. Vaise facer unha presentación previa dos resultados e espérase que o informe completo estea listo a principios de xullo. O orzamento é de aproximadamente 30.000 euros.