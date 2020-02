O porto de Marín, referente na xestión de residuos

Desde o Porto de Marín aseguran converterse nun referente na xestión ambiental de residuos relacionados coas actividades marítimas e portuarias. Desde 2013 retiraron de forma selectiva 4.970.910 quilos de residuos.

O porto foi implantando diferentes sistemas para a recollida selectiva e reutilización de residuos que permitiron recoller neste 2019 a cantidade de 1.056.652 quilos. A consolidación da recollida selectiva no porto por parte da Autoridade Portuaria e a empresa de Servizos Portuarios Cantodarea, e a cada vez maior concienciación dos usuarios, facilita a xestión dos diferentes residuos.

A Autoridade Portuaria, xunto con Opromar e a empresa Casercan, levan anos apoiando actividades e proxectos co fin de contribuír á limpeza dos mares. Precisamente, o responsable de Seguridade e Sustentabilidade do Porto, Benito Calviño, participou xunto ao resto de socios do proxecto nun encontro onde se presentaron as conclusións dos estudos de Repesca Plas 2 e comezouse coa nova fase: Repesca Plas 3