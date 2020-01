Catro días de festa na honra de San Brais en Salcedo

Festas de San Brais 2020 en Salcedo ©

A parroquia de Salcedo abre este venres catro días de festa na honra de San Brais. Os festexos, organizados pola Asociación Veciñal Salcedo Norte, prolongaranse ata o próximo luns 3 de febreiro e inclúen actividades relixiosas, lúdicas e deportivas.

Estes venres día 31 de xaneiro está previsto no Centro Sur, na antiga residencia da ONCE en Pontevedra, un campionato de Chave a partir das 16.00 horas e, xa a última hora da tarde, a habitual 'Tarde de Cantos'. Será a partir das 20.30 horas e contará coa participación de Máis Cantos Pontevedra, a Coral Alameda, a Coral Polifónica de Pontevedra e Cantos de Taberna Os Saljariteiros.

Para este sábado 1 de febreiro no Centro Sur celebrarase un campionato de Petanca entre as 10.00 e as 16.00 horas. Ás 19.30 horas será a entrega de trofeos. Ademais, haberá unha misa ás 20.00 horas e no mesmo Centro Sur celebrarase a novena edición do Serán San Brais a partir das 21.00 horas.

O domingo 2 de febreiro a festa empezará ás 10.30 horas cun pasarrúas a cargo do grupo de gaitas 'Os Afoutes do Canón de Pau', ás 13.00 horas haberá misa solemne e procesión e pola tarde, ás 19.00 horas, terá lugar no Centro Sur un baile amenizado polo trío Rever.

Para rematar a programación, o luns 3 de febreiro tamén haberá pasarrúas a partir das 10.30 horas co grupo de gaitas 'Os Alegres' e haberá varios actos litúrxicos. Ás 13.00 horas será a misa solemne seguida de procesión e tamén haberá oficios ás 9.00, 10.00, 17.00 e 18.00 horas.