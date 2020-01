O congreso 'A Diversidade Sexual e de Xénero nas Aulas' reunirá a 250 persoas en Pontevedra

Presentación das actividades do programa Pinto e Maragota © Cristina Saiz

A segunda edición do congreso 'A Diversidade Sexual e de Xénero nas Aulas. Materia pendente?' reunirá este sábado 1 de febreiro no auditorio do Pazo da Cultura a un total de 250 persoas.

O congreso abrirá o calendario de actividades formativas e educativas do programa municipal Pinto e Maragota para 2020.

A concelleira de Igualdade, Paloma Castro, impulsora da iniciativa, será a encargada de abrir a xornada formativa cunha presentación 'Deixar de mirar cara outro lado. A diversidade nas aulas existe', na que exporá o informe de resultados da enquisa que a súa Concellería levou a cabo nos centros de Ensino Secundario e FP da cidade.

A partir das 10.30 horas, tomarán o turno de palabra a pediatra Inés del Río, coa ponencia 'Diversidade sexual e de xénero na infancia e na adolescencia: Unha ollada ética', e a licenciada en Dereito e activista trans Ada Otero, que falará sobre 'A legalidade LGTB'.

A quenda da mañá pechará cunha mesa redonda en torno aos casos de éxito no tratamento da realidade LGTBI nas aulas, coa participación da Rede Educativa de Apoio LGTB e os IES As Barxas (Moaña) e Frei Martín Sarmiento (Pontevedra).

Pola tarde, a partir das 16.00 horas, proxectarase o documental dirixido por Bea V. Campaña e producido por Fernando Rodríguez 'Noite irisada', sobre a loita do colectivo LGTB en Galicia.

A partir das 17.15 horas, Laura Bugalho, Marcos Ceive e Rihanna Currás protagonizarán outra mesa redonda baixo o título 'Contra a desmemoria: tres xeracións de activismo trans'.

O cantautor Viruta porá broche de ouro á xornada coa charla concerto 'Normal é un programa da lavadora'.