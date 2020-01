A industria da celulosa ofrece alternativas para loitar contra o cambio climático

O cambio climático é unha das grandes ameazas ambientais ás que se enfronta o planeta e un reto para as industrias e gobernos.

A Unión Europea fixa os seus obxectivos de redución de emisións de gases de efecto invernadoiro no ano 2050. Un proceso paulatino que busca reducir as emisións entre un 80% e un 95% respecto ao nivel de 1990. Neste proceso de descarbonización enerxética búscanse alternativas aos produtos petrolíferos, que son grandes contaminantes, así como promover as enerxías renovables e as medidas de eficiencia enerxética, co fin de minimizar as emisións de carbono.

ACHEGA DA BIOINDUSTRIA

A industria da celulosa é unha bioindustria que constitúe un dos principais contribuíntes á economía circular e á descarbonización no noso país. Neste sector prodúcese unha dobre circularidade: a circularidade natural, ao fabricar produtos procedentes de fontes naturais renovables; e a circularidade social e industrial da reciclaxe, ao ser produtos que tras o seu uso se reciclan masivamente. É, por tanto, un expoñente da economía circular, á vez que se consolida nun aliado necesario na redución dos gases de efecto invernadoiro e a loita contra o cambio climático.

A bioindustria circular da celulosa utiliza como materia prima madeira de especies arbóreas que se cultivan case na súa totalidade en plantacións locais. Unha aposta pola xestión forestal sustentable, que ademais de usar madeiras de proximidade fomenta a plantación de bosques de crecemento rápido que son grandes consumidores de dióxido de carbono, cuxa redución é un dos obxectivos do proceso de descarbonización enerxética. As 510.000 hectáreas de plantacións onde se cultiva a madeira para fabricar papel supoñen millóns de toneladas de CO2 fixadas, contribuíndo deste xeito a frear o cambio climático.

Na fase de transformación da madeira tamén se busca a maior eficiencia tanto ambiental como económica. Durante o proceso de fabricación, a estratexia industrial aséntase na optimización do uso das materias primas e a auga, a xestión dos residuos do proceso, a eficiencia enerxética e a descarbonización.

PROCESOS CIRCULARES E AUTOSUFICIENTES

O proceso de produción de celulosa é practicamente autosuficiente. As plantas xeran, grazas ao aproveitamento dos subproductos forestais, enerxía renovable para o seu funcionamento, en forma de enerxía eléctrica e vapor. Isto evita a emisión á atmosfera de gases de efecto invernadoiro, á vez que se garante un aproveitamento integral e sustentable da árbore.

Os produtos xerados na industria da celulosa e o papel, que substitúen de maneira crecente aos produtos procedentes de recursos fósiles non renovables na demanda dos novos consumidores, contribúen á descarbonización.

Os produtos papeleiros cumpren coas características que demanda unha sociedade cada vez máis comprometida co coidado da contorna: orixe natural, renovables, reciclables e biodegradables. O papel é o substituto ideal dos produtos que proceden do petróleo, como os plásticos ou as fibras sintéticas de poliéster; produtos que durante a súa transformación xeran grandes cantidades de gases de efecto invernadoiro e que xeran un importante problema de contaminación dos espazos naturais do planeta.

ENCE, UN MODELO ENERXÉTICO SUSTENTABLE

Ence Enerxía e Celulosa, como empresa de referencia no sector da celulosa a nivel europeo, contribúe á mitigación do cambio climático a través da súa propia actividade, grazas á fixación de carbono nas súas superficies forestais, a utilización de biomasa como fonte de enerxía nas biofábricas de celulosa e a xeración de enerxía renovable nas plantas independentes de enerxía.

A actividade forestal asociada á produción de celulosa e enerxía da compañía fixa, ao ano, 36 millóns de toneladas de CO2. .

A través da xeración de enerxía renovable e xestionable, sen depender de factores variables como o sol ou o vento, Ence xoga un papel relevante na transición cara a un modelo enerxético sustentable.

Ence é o maior produtor nacional de enerxía con biomasa, unha fonte de enerxía renovable, xestionable e segura que conta cun gran potencial de desenvolvemento en España e que supón unha importante contribución á transición xusta cara a un modelo enerxético baixo en carbono.

Ademais, Ence desenvolveu un decálogo de sustentabilidade da biomasa, que inclúe entre os seus obxectivos a minimización de emisións de carbono, considerando o balance de emisións de gases de efecto invernadoiro en todo o seu ciclo de vida e reducindo a distancia de recollida do residuo agrícola e forestal.