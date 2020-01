Froiz consegue agrupar as parcelas para o seu novo centro loxístico no polígono de Barro

Plano das parcelas de Distribuciones Froiz © BOPPO

O Diario Oficial de Galicia (DOG) e o Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra (BOPPO) publicaron este martes un anuncio do Concello de Barro coa aprobación definitiva da agrupación das parcelas solicitada pola empresa Distribucións Froiz para o seu novo centro loxístico no polígono de Barro.

Trátase da publicación do acordo do Pleno do Concello de Barro que, en sesión de data 27 de novembro de 2019, aprobou definitivamente o estudio de detalle das parcelas D-01 a D-10 do plan de sectorización no polígono de Outeda-Curro.

O obxecto deste estudo de detalle é permitir a agrupación de parcelas a fin de obter unha de maiores dimensións. Así mesmo, co propósito de atender ás necesidades de loxística e a importancia que terá o tráfico de camións dentro da parcela, preservarase unha zona exclusiva para a circulación e manobras de camións dentro da parcela na contorna do viario sur da mazá.

O reaxuste de aliñacións ten a finalidade de situar na agrupación de parcelas unha zona estrita para o tráfico de camións e manobras de carga e descarga, reservando o resto da ocupación para o desenvolvemento das edificacións.

A empresa Distribuciones Froiz pretende obter un aproveitamento racional da mazá xa convertida nunha única parcela.

Este acordo pon fin á vía administrativa e contra el caben dúas vías: un recurso de reposición ante o pleno do Concello de Barro no prazo dun mes; ou un recurso contencioso administrativo ante o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), no prazo de dous meses.