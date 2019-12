VÍDEO.- Incautan en Marín máis de 1.300 quilos de cocaína nunha operación con 10 detidos

Operación policial nunha nave de Marín na que detiveron 5 persoas e incautaron 1.300 quilos de cocaína © Policía Nacional

Axentes da Policía Nacional desarticularon unha organización de narcotraficantes que operaba en Galicia, Madrid e Alacante nunha operación conxunta coa Delegada Contra o Crime Organizado da Fiscalía de Colombia e a Drug Enforcement Administration ( DEA).

Un dos operativos tivo lugar en Marín, onde foron interceptados cinco dos detidos da operación e incautáronse máis de 1.300 quilos de cocaína. En total, entre os rexistros realizados na vila pontevedresa e en Madrid, foron arrestadas 10 persoas e interviñéronse 550.000 euros e dez vehículos de luxo.

Segundo informa a Policía Nacional, a cocaína interceptada nunha nave de Marín procedía de Colombia e atopábase en 25 bolsas negras.

Os detidos son experimentados condutores que contaban con coches de alta gama e gran cilindrada para emprender con facilidade unha fuxida no caso de ser detectados pola policía, sinala o corpo de seguridade.

A investigación comezou a principios de xuño do ano pasado cando os axentes detectaron unha organización criminal que pretendía introducir en España unha tonelada e media de cocaína procedente de Colombia, iniciando nese momento unha investigación conxunta coas autoridades colombianas.

Para a recepción e distribución da droga, a organización usaba un grupo de perigosos delincuentes, de orixe española, que contaban con numerosos antecedentes policiais, incluíndo homicidios, roubos con forza, furto, branqueo de capitais, delitos contra a seguridade do tráfico, falsidade documental ou atentado á autoridade, chegando a contar algún deles con máis de 50 antecedentes.

Normalmente nas súas viaxes utilizaban un vehículo que lideraba a comitiva para anunciar, a través de comunicacións internas, ao resto do grupo a presenza de controis. Transcorridas varias semanas detectouse que os narcotraficantes adoitaban manter reunións en Madrid, lugar onde estaban asentados algúns dos investigados, e unha vez finalizadas desprazábanse a Alacante ou Galicia a altas horas da mañá a gran velocidade. Con todo, nun destes encontros confirmouse que no canto de regresar ás súas cidades de residencia escolleran un hotel para concentrarse como base de operacións. Máis tarde os axentes da investigación deron tamén cun taller de compra-venda de vehículos o cal lles surtía os coches de gran cilindrada para levar a cabo as súas operacións.

A operación culminou coa detención das citadas dez persoas e a desarticulación da organización criminal. Concretamente cinco deles foron sorprendidos e arrestados cando entraban a unha nave situada en Marín, onde se atopou a droga no interior dun vehículo nunhas bolsas que pretendían simular ser equipaxe. Ao mesmo tempo que se interviña a droga en Galicia, en Madrid foron arrestados os outros cinco membros cando transportaban o diñeiro procedente do intercambio pola cocaína e que ocultaran nun vehículo.

Os axentes realizaron dous rexistros, un no hotel que utilizaban como base de operacións e outro no taller de compra-venda. Así mesmo incautouse de diversa documentación, dez vehículos de luxo e vinte teléfonos.