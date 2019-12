Reclama 15.000 euros ao Concello por romper unha perna ao golpear descalzo unha pedra na praia fluvial

Ao anecdotario de denuncias por responsabilidade patrimonial contra o Concello de Pontevedra hai que sumar a reclamación dun cidadán que rompeu a perna cando xogaba ao futbol na praia fluvial do río Lérez, en Monte Porreiro.

Este home propinou descalzo unha patada a unha pedra que se atopaba semi oculta na area. Como consecuencia do golpe rompeu a tibia e o peroné polo que reclamaba ao Concello 15.133 euros.

Os feitos sucederon o 16 de xullo do ano 2016 e a Xunta de Goberno Local do Concello de Pontevedra deu conta da sentenza este luns.

O fallo xudicial sinala que o demandante "non conseguiu probar que a causa desa lesión radicase na existencia dunha pedra oculta e imprevisible nunha área delimitada para xogar ao fútbol e mal conservada polo Concello".

Como noutras sentenzas reitérase o argumento de que "o standard de eficacia que se lle esixe ás administracións púbicas non contempla estes casos" concluíndo que non é responsabilidade do Concello.