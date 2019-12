Pechan as instalacións deportivas municipais ao aire libre de Pontevedra polo temporal

Aviso no campo da Xunqueira pola suspensión de actividades por mor do temporal © Mónica Patxot

A alerta laranxa decretada pola Axencia Estatal de Meteoroloxía (AEMET) para este mércores 18 de decembro levou ao Servizo Municipal de Deportes do Concello de Pontevedra a pechar ata as 18.00 horas as instalacións ao aire libre do termo municipal.

Segundo a información facilitada polo Servizo, deuse orde de peche de todas as instalacións deportivas ao aire libre de maneira preventiva a partir das 12.00 horas do mediodía e ata a tarde.

A Axencia Estatal de Meteoroloxía informa dun fenómeno adverso de nivel laranxa por vento, que será especialmente intenso na provincia da Coruña, na Mariña luguesa, no noroeste de Ourense e en Pontevedra. Espéranse refachos de ata 100 quilómetros por hora.

AEMET tamén informa dun episodio adverso no mar de nivel laranxa, que traerá vento moi forte que afectará ao litoral das provincias da Coruña e Pontevedra. Segundo a previsión, os efectos deste fenómeno deixaranse sentir a partir das primeiras horas deste mércores 18 e poderá prolongarse ata as últimas horas da tarde.