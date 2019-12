A "xesta" que lograron sen sabelo os dous polisóns que pediron asilo político desde o porto de Marín e levan dous anos en paradoiro descoñecido

Transcorridos xa máis de dous anos desde que o 12 de decembro de 2017 chegaron ao porto de Marín dous polisóns que formalizaron unha petición de asilo político en España e partiron no mesmo barco sen esperar a que se resolvese a súa demanda, ninguén ten noticias do paradoiro destes dous cidadáns que alegaron ser de orixe siria e palestino. Con todo, o seu insólito caso si tivo consecuencias. A Comisión Española de Axuda ao Refuxiado ( CEAR) leva dous anos loitando, primeiro por lograr asilo para estes dous homes e logo para que se aclarase o ocorrido, e conseguiu que o Ministerio do Interior introduza cambios en como actuar ante unha situación como esta.

Segundo unha resolución do Defensor del Pueblo á que tivo acceso PontevedraViva, o Ministerio de Interior acepta unha recomendación para modificar a Instrución conxunta sobre polisóns de 2007 das direccións xerais da Policía, a Garda Civil e a Política Interior e de Inmigración sobre tratamento de polisóns estranxeiros. Un logro dos dous peticionarios de Marín, aínda que eles nunca o cheguen a saber.

Esta resolución é resposta a unha queixa formulada por CEAR ao Defensor del Pueblo por incumprimento da normativa en materia de asilo, pois ao día seguinte á súa chegada partiron no mesmo barco, o Kristin C, en dirección a Polonia, pero xa nunca volveu saberse deles e non consta que ninguén autorizase a saída deste barco.

Tras as peticións de CEAR, o Defensor del Pueblo realizou unha serie de investigacións e pediu documentación a distintas instancias, tales como a Subdelegación do Goberno e a Comisaría Provincial de Pontevedra. Finalmente, a Secretaría Xeral Técnica do Ministerio do Interior aceptou a recomendación de modificar a forma de actuar en casos como este. De momento, non se realizou ningún trámite para esa modificación.

O avogado e presidente de CEAR-Euskadi, Javier Galparsoro, que desde o primeiro día manifestou a súa preocupación pola situación dos dous polisóns e afanouse en en esta loita, valorou este martes que sente "moi orgulloso" desta "xesta".

Esta historia comezou o 12 de decembro de 2017, cando o buque británico Kristin C procedente de Casablanca chegou a Marín e un cidadán sirio e outro palestino que chegaban como polisóns solicitaron asilo político. Dous avogados de oficio en Marín recibiron o caso e prestáronlles asistencia dentro do propio barco para formular a solicitude. Cando aínda estaba pendente de resolverse a admisión a trámite, ao día seguinte, o buque partiu cara ao porto polaco de Sczcezin cos polisóns dentro, sen ser desembarcados.

CEAR seguiulles a pista no traxecto cara ao porto polaco a través de varias ONG alemás e polacas, de ACNUR e de avogados de ambos os países e puido determinar que o buque recalou polo menos en tres portos alemáns, pero os polisóns xamais chegaron a Sczcezin. "Xamais soubemos se foron desembarcados e onde. Xamais saberei se seguen vivos", lamenta Galparsoro.

Dous días despois de partir o buque, a Oficina de Asilo e Refuxio ( OAR) admitiu a trámite as súas solicitudes de protección internacional, pero eses dous polisóns xa non puideron beneficiarse delas, pois seguen en paradoiro descoñecido.

CEAR critica que a Subdelegación do Goberno en Pontevedra, que entón dirixía Ana María Ortiz; as Brigadas de Extranjeria e Fronteiras de Marin e Pontevedra; Capitanía Marítima de Marin; e a empresa consignataria "repartíronse culpas e reproches" sobre quen autorizou que o buque partise con dous solicitantes de protección internacional no seu interior e lamenta que "tampouco logramos esclarecelo".

