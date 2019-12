O xeneral da Brilat xa contactou con Concellos próximos na procura de novas zonas para adestrar ás tropas

O xefe da Brilat, Luis Cortés, na súa intervención no acto da Inmaculada © Diego Torrado Acto da Inmaculada na base militar da Brilat © Diego Torrado Acto da Inmaculada na base militar da Brilat © Diego Torrado Acto da Inmaculada na base militar da Brilat © Diego Torrado

O 2020 será o ano forte de preparación para as unidades da Brigada de Infantería Lixeira Aerotransporta (Brilat). Así o afirmaba este domingo 8 o xeneral de Brigada, Luís Cortés Delgado, xefe da Brilat, ao termo da parada militar tradicional con motivo da conmemoración do día da Inmaculada Concepción, patroa de infantería.

Luís Cortés explicaba que os próximos meses serán de forte preparación para poñer a brigada a punto para que en 2021 se atope en "alta dispoñibilidade" para aquelas misións que requira o Xefe de Estado maior da Defensa e a ministra de Defensa.

Neste sentido, o máximo responsable da Base Xeneral Morillo, en Vilaboa, sinalaba que xa contactaron con alcaldes e con municipios da contorna para estudar opcións para despregar as tropas nesta fase de adestramento. Lembrou que queren coidar o medio ambiente e por este motivo, continúan buscando un espazo idóneo que permita "desatascar" as instalacións da base de Figueirido, de forma que as diferentes unidades prepárense sen cruzarse durante os exercicios.

Este domingo celebrábase o 434 aniversario do denominado "milagre de Empel en Flandes" cando en 1585 o exército español atopábase nunha situación desesperada, cercado pola auga e polas tropas holandesas, sen comida e ateridos polo frío. Tras atopar unha táboa pintada en cores vivas cos trazos da Virxe, os soldados realizaron unha procesión. O tempo comezou a cambiar e xeáronse as augas, o que provocou que as tropas holandesas comezase a fuxida para evitar que os seus trapos quedasen atrapados. O 9 de decembro, as tropas españolas eran rescatadas con pequenas embarcacións nunha xornada de choiva, que provocou un rápido desxeo.

A choiva, como non podía ser doutro xeito, tamén fixo presenza na xornada deste domingo na Base Xeneral Morillo, o que non evitou unha gran presenza de público que enchía as bancadas. Ao final do acto, por primeira vez, permitíase que os asistentes baixaran ao patio para ver o desfile final a poucos metros dos militares, na propia chaira do recinto.

O xeneral Luís Cortes indicou que en vindeiros eventos tentarán avanzar neste sentido procurando que o público civil se achegue máis aínda ás tropas. Avanzou que en xuño, no día da Brilat, haberá novidades para que os espectadores participen máis nestas celebracións.

Ao acto asistían, entre outras autoridades, Maica Larriba, subdelegada do Goberno; a alcaldesa de Marín, María Ramallo; o alcalde de Ponte Caldelas; Andrés Díaz. Tamén asistía Gregorio Agís, en representación do Concello de Poio e a concelleira do PP de Pontevedra e deputada provincial, Pepa Pardo.

