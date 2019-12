Feridas cinco persoas nun accidente de tráfico no Grove

Cinco persoas resultaron feridas nun accidente de tráfico rexistrado este xoves na Rúa Luís Antonio Mestre, no Grove.

O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso ás 18:30 horas desta tarde mediante as diversas chamadas de persoas alertadas por un vehículo que quedara coas catro rodas para arriba nese lugar.

Os Bombeiros do Salnés e os membros do GES de Sanxenxo tiveron que liberar ás dúas persoas atrapadas no interior do coche envorcado.

Tamén resultaron feridos dous peóns, nai e fillo, e mais o condutor dun vehículo aparcado próximo, tras ser alcanzados polo turismo.

Neste operativo foi necesaria a colaboración dos axentes da Policía Local e Protección Civil da localidade co fin de facilitar a actuación dos servizos de emerxencias.