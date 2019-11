Sáldase sen feridos un accidente entre un turismo e unha furgoneta da ONCE na que viaxaban cinco menores

Furgoneta da Fundación ONCE coa que impactou o turismo © Servizo de Emerxencias Accidente entre un turismo e unha furgoneta da Fundación ONCE na Illa de Arousa © Servizo de Emerxencias

Ás 12.17 horas deste mércores, os servizos de emerxencia tiñan constancia dun accidente de tráfico que se rexistraba na contorna da ponte da Illa de Arousa.

O condutor dun Renault Clío saíase do seu carril e impactaba lateralmente contra unha furgoneta da Fundación ONCE, na que viaxaban unha condutora, tres monitores e cinco menores con discapacidade. No momento do accidente rexistrábanse condicións meteorolóxicas adversas con vento forte e asfalto mollado que dificultaba a circulación.

Segundo informan os servizos de Protección Civil, ningún dos ocupantes dos vehículos sufriron feridas de consideración. Ata o lugar desprazábase unha unidade da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, efectivos de Protección Civil e operarios para a limpeza da vía.