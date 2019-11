A Asociación Micolóxica Brincabois imparte charlas sobre como identificar os cogomelos

Mostra de cogomelos no xardín das Ruinas de San Domingos © Diego Torrado

A Asociación Micolóxica Brincabois desenvolve os luns, martes e mércores as súas xornadas micolóxicas durante este outono coa intención de ofrecer información para que as persoas afeccionadas aos fungos e cogomelos teñan coñecementos sobre identificación das diferentes especies.

As persoas que queiran participar nestas actividades poden trasladar as especies que recolleron no monte e, desta forma, os especialistas da asociación entre os que se atopa Jaime B. Blanco Dios analizarán estes corpos frutíferos para ditaminar se son comestibles.

Os luns micolóxicos desenvólvense ata o 16 de decembro, con horario entre as 20.30 e as 22.00 horas no Bodegón Arca, situado na rúa Álvarez Limeses, número 9, de Pontevedra.

Os martes, as charlas levan a cabo ata o 17 de decembro no Centro Social do Gorgullón, na Rúa Curtidoira. O horario é de 20.00 a 21.00 horas.

E o Bar Lola, na avenida de Lugo, en Mourente, é o espazo en que os mércores, os expertos da asociación analizan os cogomelos, entre as 20.30 e as 22.00 horas.