2.300 axentes estarán pendentes da seguridade nas eleccións do 10N na provincia

Achégase a próxima cita coas urnas e a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, quixo este luns realizar unha visita para comprobar os traballos de preparación do material da loxística electoral que levan a cabo no parque móbil do Estado.

Para estes comicios prepárase o material destinado a 1.333 mesas situadas en 676 colexios electorais da provincia, que abrirán as súas portas o vindeiro domingo 10 de novembro.

Prepáranse as papeletas para as doce candidaturas do Congreso, en total unha cifra que ascende a 9.817.800 papeletas. A esta cantidade hai que sumar as 818.150 papeletas do Senado e máis de 800.000 sobres. Tamén se enviaron aos Concellos as cabinas e as urnas que se precisan para repoñer as que se atopan defectuosas.

Ao longo desa xornada de eleccións xerais, 2.300 axentes dos corpos e forzas do Estado encargaranse da seguridade. 1.133 pertencen á Garda Civil; 787 son axentes da Policía Nacional e 400 pertencen ás diferentes policías locais.

En canto á transmisión dos resultados das eleccións, 737 representantes da administración encargaranse de ofrecer os datos que se extraian das urnas a partir das 20.00 horas, cando se pechen os colexios electorais. Ademais, terán como misión remitir as incidencias e o número de votantes que se rexistraron ás 12.00 e ás 18.00 horas desa xornada. Na provincia teñen dereito a voto nestes comicios 772.766 persoas.