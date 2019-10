Valoracións enfrontadas ante os orzamentos da Xunta para Pontevedra

Alberto Núñez Feijóo, presidente da Xunta © Xunta de Galicia

De novo repítese o guión e os orzamentos da Xunta de Galicia para a cidade de Pontevedra atopan valoración enfrontadas.

Así, a parlamentaria socialista Patricia Vilán os califica de "moi decepcionantes" e acusa á conselleira de Benestar Social, Fabiola García de "enganar" á cidadanía pontevedresa nas contas, "que non chegan aos 13 millóns e medio de euros, non existen por ningún lado achegas específicas nin para a Residencia do Maior de Campolongo nin para o Avelino Montero, como tampouco as hai para o Hospital Provincial, o transporte urbano e o colexio Froebel".

Para os socialistas os orzamentos do goberno que preside Alberto Núñez Feijóo son "maquillaxe e máis maquillaxe".

O tenente de alcalde e voceiro do Grupo Municipal do PSOE, Tino Fernández, chegou a dicir que os orzamentos da Xunta de Galicia para 2020 son "un novo intento de Pinocho Núñez Feijóo de enganar a Pontevedra".

Ao seu xeito de entender, as contas do Goberno do Partido Popular "teñen un marcado carácter electoralista e son absolutamente irreais e irrealizables, xa que o rei da mentira sabe de sobra que non vai poder executar no vindeiro ano as obras de saneamento e depuración, primeiro porque non existe acordo e consenso sobre as mesmas, en segundo lugar porque nin sequera hai un proxecto elaborado e, en último termo, porque carece dos preceptivos permisos das administracións competentes".

PARTIDO POPULAR

Pola súa banda, o portavoz do PP de Pontevedra, Rafa Domínguez, puxo en valor o "compromiso que a Xunta de Galicia mantén coa cidade de Pontevedra a través dos orzamentos do 2020".

Domínguez sinala que son "numerosas" as liñas de investimento que o goberno galego sostén na cidade do Lérez, destacando a partida de 18 millóns de euros que marcará o inicio do saneamento da ría de Pontevedra coa execución da mellora da depuradora e do novo emisario submarino.

"Os orzamentos da Xunta de 2020 son o exemplo da firme alianza que Feijóo e o seu equipo ten cos pontevedreses e a mostra dunha lexislatura histórica", dixo o portavoz do PP. "A súa preocupación e responsabilidade connosco sempre foi exemplar e do máis alto nivel", dixo Domínguez.