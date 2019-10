Incautan case 3.600 quilos de sardiñas no porto de Portonovo

Os servizos marítimos da Garda Civil da Coruña e Pontevedra incautaron 3.579 quilogramos de sardiña que capturara un buque de pesca do cerco que atracou no porto de Portonovo.

Efectivos embarcados no patrulleira Río Andarax foron os primeiros en advertir a presenza deste barco navegando co dispositivo de localización e identificación AIS apagado.

Tras seguilo e comprobar que poñía rumbo a Portonovo, a Garda Civil despregou un dispositivo marítimo-terrestre. Os axentes observaron que como o buque atracaba no porto e realizaba a descarga das capturas directamente a un camión, evitando así o paso da mercadoría pola lonxa para o seu pesado.

Ao terminar de descargar o peixe, o pesqueiro partiu rapidamente e foi interceptado polo patrulleira Río Guadalupe, que obrigou aos seus tripulantes para regresar a porto.

Os efectivos que se atopaban en terra, pola súa banda, interceptaron o camión que transportaba as capturas e ordenáronlle regresar ao para proceder á pesada do peixe.

Unha vez atracado, a Garda Civil inspeccionou o barco e descubriu que, ademais de navegar co AIS apagado, o patrón da embarcación non rexistrara no diario electrónico de pesca, as capturas, o fin de pesca nin a súa entrada en porto para descarga.

As sardiñas foron incautadas por carecer de trazabilidade e foron entregadas posteriormente a un centro benéfico.

A Garda Civil denunciou aos responsables do barco por infraccións á lei de portos do Estado e da mariña mercante e á lei de pesca marítima do Estado.