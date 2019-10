O goberno local de Poio destaca a "estabilidade" e o "proxecto común" do tripartito 100 días despois da investidura

Rolda de prensa de Luciano Sobral, Chelo Besada e Silvia Díaz © PontevedraViva

Os portavoces das tres formacións políticas que compoñen o goberno local de Poio, BNG, PSOE e Avante, realizaron este xoves un balance dos seus 100 primeiros días de traballo municipal.

"Aínda que somos tres forzas políticas diferentes hai un proxecto casi común, único, para que o Concello avance", resaltou o alcalde, o nacionalista Luciano Sobral, para quen o goberno municipal "está funcionando de maneira cordinada".

Existe, engadiu pola súa banda represéntea de Avante Silvia Díaz, unha "normalidade institucional e estabilidade de política", o que fai que a "valoración sexa positiva", completou á súa vez Chelo Besada, tenente de alcalde e portavoz socialista.

Ese era a principal mensaxe que pretendían enviar na súa comparecencia, na que debullaron algúns dos asuntos nos que han traballo no últimos tres meses e os grandes temas pendentes en Poio.

En canto ao primeiro Díaz falou das renovacións nos consellos de participación cidadá ou de cultura, a rede de espazos municipais ou a elaboración dunha estratexia de promoción turística.

Chelo Besada pola súa banda aludiu ao plan de mobilidade que se está elaborando, que inclúe un plan de estacionamentos para as cinco parroquias, a unha nova normativa que regule as terrazas, á redución da factura eléctrica e as obras realizadas como a da praza de Raxó, aínda que por encima de todo destacou que "un dos logros é a depuradora, que está próxima a ter convenio e está solucionada a súa ubicación".

En canto aos asuntos pendentes "Poio necesita algunha vía alternativa a unha PO-308 que cada ano que pasa está máis atascada", defendeu Luciano Sobral, que aludiu tamén ao vial do Vao, e ademais "insistiremos no centro de saúde porque Poio o necesita", apuntillou Besada, quen tamén defendeu a idea de "ter un polígono industrial propio en Fragamoreira".

Para tratar estes asuntos, e outros como a reforma urbana da PO-308 desde A Barca, o Concello de Poio solicitou reunións cos departamentos Sanidade ou Infraestruturas da Xunta de Galicia, entre outros.