A Rolda Leste abrirá o vindeiro xoves tras 14 meses de obras

Nova Rolda Leste antes da súa apertura © PontevedraViva Nova Rolda Leste antes da súa apertura © PontevedraViva

Xoves 10 de outubro ás 10.30 horas. Serán a hora e o día de apertura da futura Rolda Este, o novo vial que comunica a rotonda da estrada da estrada O Pino-Bora co cruzamento da avenida de Montecelo coa PO-532, que está chamado a facilitar o acceso ao hospital de Montecelo e conseguir un tráfico máis fluído na zona este de Pontevedra.

O vicepresidente da Deputación Provincial e concelleiro de Infraestruturas do Concello de Pontevedra, César Mosquera, anunciou este sábado a apertura, que supón poñer fin a xusto 14 meses de obras, pois os traballos neste vial empezaron o 10 de agosto de 2018.

O novo vial ten un total de 970 metros de lonxitude e supuxo un investimento de 3,3 millóns de euros entre o custo das obras e as expropiacións, segundo os cálculos realizados por Mosquera: 1,5 de expropiacións e 1,8 de obras.

Está calculado que esta nova estrada soportará o paso dunha media de 5.000 vehículos diarios, o que supón preto de 90% do tráfico actual que pasa por rúa das Pereiras e a rúa das Olivas. O concelleiro pontevedrés sinalou este sábado que se trata dun vial "necesario" que "vai a resolver" a conxestión que teñen ambas as rúas na actualidade.

Ademais, destacou que colectivos sanitarios e veciños da zona están xa reclamando a posta en servizo do vial, que incluirá beiravías dun metro, cunetas de dous metros e, no lateral dereito, unha senda peonil para ciclistas e peóns de catro metros de ancho para os tránsitos peonís e ciclistas.

Mosquera lembrou este sábado que a data de apertura é posterior ao previsto inicialmente, pois primeiro calculábase que podería estar lista en maio e iogo falouse de xullo, pero ata agora non puido finalizarse.

Ademais, recordou que o proxecto tivo que superar diferentes contratempos administrativos desde a súa concepción. En 2013 a Deputación e o Concello asinaron un convenio de colaboración, no 2014 realizouse a redacción do proxecto, e en xuño de 2015 iniciouse a licitación dos traballos. A adxudicación, con todo, tivo que ser rescindida por defectos da tramitación e pola necesidade de modificar o proxecto, que non incluía o traslado de torres de alta e media tensión nin as correccións apuntadas pola Xunta de Galicia. Finalmente, en decembro de 2017 reiniciouse a licitación e a obra comezou en agosto de 2018.