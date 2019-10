Policías e inspectoras de Traballo confirman que no club Peinador exercíanse "actividades de alterne", que as traballadoras negan

Acusados dun delito contra os dereitos dos traballadores pola actividade do club Peinador © Cristina Saiz Acusados dun delito contra os dereitos dos traballadores pola actividade do club Peinador © Cristina Saiz

En outubro do ano 2014 no Hotel Club Peinador de Mos "realizábanse funcións de alterne e prostitución" e unha porcentaxe maioritaria do persoal estaba en situación irregular. Esta é a conclusión que levou no seu día á Fiscalía de Pontevedra a presentar acusación contra B.D. M.S., naquel momento administrador da empresa Josmifran S.L., propietaria do local, por un delito contra os dereitos dos traballadores e a pedir a súa condena e o peche do establecemento. Este xoves, policías e inspectoras de Traballo e Seguridade confirmaron esas conclusións ante un tribunal.

Policías e inspectoras foron os protagonistas este xoves do xuízo celebrado na Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra contra B.D. M.S. e contra o actual administrador da empresa, no seu caso, como responsable civil. Ante o tribunal confirmaron todos os informes realizados no seu día e deron forza ás teses da Fiscalía, aínda que tanto os acusados como catro traballadoras que estaban no local cando en outubro de 2014 se realizou a inspección que deu lugar a esta causa xudicial negaron tales circunstancias.

A Fiscalía sostiña no seu escrito de acusación inicial que o club estaba "dedicado a actividade de alterne e prostitución, así como a hospedaxe". Este xoves, tras a celebración do xuízo, a fiscal modificou lixeiramente as súas conclusións e retirou do seu escrito de acusación definitivo esa alusión específica á actividade de alterne e prostitución. De todos os xeitos, á hora de facer chegar aos maxistrados da Audiencia as súas conclusións, insistiu en que esa actividade si se realizaba.

A fiscal centrouse na súa acusación en que nese club detectáronse en 2014 delitos contra os dereitos dos traballadores e ratificou que pide que o administrador sexa condenado a tres anos de cárcere por presuntamente dar ocupación laboral a 41 traballadores e tan só dar de alta a 13 no Réxime Xeral da Seguridade Social, de modo que 28 estaban en situación irregular. Pediu, igualmente, a clausura do establecemento durante cinco anos.

O acusado negou todas as acusacións e asegurou que no local realizábase unha actividade "de hostalería simplemente" na que alugaban habitacións a clientes aos que, por 70 euros, ofrecían hotel e buffet libre 24 horas. Ademais, negou que no momento da inspección as mulleres alí detectadas fosen traballadoras, asegurando que en local había tanto hóspedes do hotel como outros clientes do bar do mesmo. A pesar de que a fiscal lle insistiu en que, curiosamente, todas as hóspedes eran mulleres, el asegurou descoñecer esa circunstancia.

Así, o home insistiu en que as mulleres alí detectadas non realizaban "ningunha" actividade laboral, "para a empresa ningunha", e negou que se lles obrigase a ir vestidas dunha forma en concreto ou que levasen comisión por facer que os homes clientes consumisen bebidas. "Non teñen comisión nin ningún acordo coa empresa", sinalou

Todas estas respostas serviron para desmentir o contido das declaracións que chegarían á sala de vistas xusto despois. Un total de seis axentes de Policía Nacional declararon no xuízo por videoconferencia e relataron que cando aquel día de outubro de 2014 chegaron ao local viron escenas propias dun club de alterne.

Así, insistiron en que "estaban a exercer o alterne no bar" e baséanse en "a disposición que tiñan"; "a roupa que vestían", que era "moi curta" ou, nalgúns casos, coa roupa interior á vista; que consumían bebidas pagadas polos outros clientes; e que estaban ou en parella ou varias mozas con dous ou tres homes ou todas en grupo esperando a que alguén as convidase a unha copa.

Os policías chaman a atención sobre o feito de que se daba a circunstancia de que todas as hóspedes do hotel eran mulleres e aqueles que, tras a inspección, se entrevistaron con elas relataron que recoñeceron que facían funcións de alterne e, nalgúns casos, prostitución. As mozas contaron nesas entrevistas, segundo os policías, que lles obrigaban a levar "roupa moi provocativa" e algunhas indicaron que "tiñan pases sexuais a cambio de diñeiro" e que tiñan "instrucións" de como traballar e como cobrar: unha copa eran 10 euros, o pase sexual eran 70 e usar unha habitación supoñía 5 euros, polas sabas.

Outras mozas, con todo, relataron que non tiñan un prezo fixado para os servizos ou que non os realizaron nunca, pero confirmaron que había "pases" -referido a servizos sexuais- e que si tiñan que unha comisión polas bebidas consumidas

As inspectoras de Traballo e Seguridade Social tampouco tiveron ningunha dúbida de que alí se realizaban "actividades de alterne" e destacaron, ademais, que as mozas, "cumpren todos os requisitos" para ser consideradas como traballadoras por conta allea no establecemento.

Así, as mozas tiñan "horarios", seguían "instrucións" da empresa e lugares para cambiarse e realizar o seu traballo e tiñan mesmo unha "roupa de traballo" específica. Para as inspectoras, aquilo "non é un hotel que desenvolva unha actividade de hotel".

Antes de que o xuízo queda visto para sentenza pasaron pola sala de vistas catro mozas que estaban aquel día no establecemento e negaron o contido desas entrevistas ás que se referiron os policías e inspectoras, atribuíndo a dificultades do "idioma" algún posible malentendido. Todas insistiron en que eran hóspedes do hotel, que non traballaban alí e que non exercían funcións de alterne.