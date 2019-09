Xa están publicadas as listas definitivas de admitidos nas Escolas Deportivas Municipais

As persoas interesadas en inscribir aos seus fillos nas Escolas Deportivas Municipais (EDM) de 2019-20 xa poden consultar o listado definitivo de admitidos con praza confirmada, así como as listas de agarda, no taboleiro oficial do Pavillón dos Deportes, na páxina de Facebook "Deportes Pontevedra" e na área de Deportes da web do Concello.

A partires deste martes 1 de outubro, darán comezo as actividades deportivas de tódalas EDM nos horarios previstos en cada unha delas, sendo os respectivos monitores os encargados de entregar as fichas de inscrición que os pais deben cubrir completamente e devolver ao día seguinte na propia EDM (non nas oficinas do Pavillón).

Aquí se poden consultar os listados de preinscritos con praza confirmada naquelas actividades nas que a demanda superou a oferta, así como as súas listas de agarda. Para as EDM que nas que non houbo máis demanda que oferta e que, polo tanto, non tiveron sorteo, as persoas interesadas poderán dirixirse directamente ao club organizador da actividade.

Tal e como indica o concelleiro de Deportes, Tino Fernández, "as entidades deportivas só se porán en contacto cos rapaces en lista de agarda no caso de que a lista de vacantes se desprace ata o seu posto".

"Se algún neno non puidese acudir o primeiro día da actividade terá que comunicarllo inexcusablemente ao club organizador na primeira semana, de xeito que non haxa dúbidas sobre o seu interese en participar na Escola Deportiva", aclara o edil do PSOE.

Para completar a fase de inscrición final, os interesados deberán entregarlle aos clubes antes do 18 de outubro unha ficha totalmente cuberta, xunto co DNI do representante legal do menor, a tarxeta sanitaria do rapaz e un xustificante do pagamento da matrícula.

A demanda das Escolas Deportivas Municipais para o período 2019-2020 acadou a cifra récord das 2.000 solicitudes, o que supón un incremento dunhas 200 prazas con respecto á edición anterior.