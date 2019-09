A situación de emerxencia climática protagoniza o pleno da Deputación

Parón de "4 minutos e 15 segundos" ás portas do Pazo Provincial © Deputación de Pontevedra Pleno da Deputación de Pontevedra © Deputación de Pontevedra

O pleno da Deputación de Pontevedra leu unha declaración institucional pola emerxencia climática despois de que todos os membros da corporación participasen este mediodía nun "parón de 4 minutos e 15 segundos" ás portas do Pazo Provincial, en referencia ás 415 partes por millón de CO2 en atmosfera rexistradas en 2019, nivel só alcanzado hai 3 millóns de anos.

Con esta iniciativa pretendeuse visibilizar o apoio da Deputación á folga mundial polo clima convocada para este venres 27 de setembro.

Tamén se aprobou unha moción presentada polo Partido Socialista relativa ao recoñecemento do estado de emerxencia climática e a consecuente resolución de adopción de obxectivos reais.

Nela, a Deputación comprométese a aprobar os compromisos políticos internacionais para acadar un balance cero de emisións de carbono nos próximos anos, co progresivo abandono dos combustibles fósiles "como única resposta posible para evitar un colapso de todos os sistemas naturais, incluído o humano".

O acordo inclúe tamén o apoio á economía local e de proximidade, así como a axuda aos municipios no proceso de adaptación ao cambio.

Pola súa banda, o grupo provincial do Partido Popular ha defendido sen éxito unha moción para reclamar ao Goberno central que deseñe unha estratexia común entre administracións para frear o impacto do xabaril na provincia, especialmente grave nos concellos do interior. A proposta foi rexeitada polo PSOE e o BNG.

Durante o debate todos os grupos políticos coincidiron na necesidade de "buscar solucións contra a proliferación desta especie", que está a causar "enormes danos nos cultivos" debido ao crecemento exponencial do número de exemplares e cuxos efectos se notan tamén en materia de seguridade viaria polos accidentes de circulación que provocan.

O portavoz socialista Carlos López Font criticou que a moción do PP fose "claramente partidista" xa que, ao seu xuízo, obviaba a responsabilidade da Xunta nesta materia e presentou unha emenda de substitución "para que cada uno haga lo que le corresponde", en referencia ás competencias de cada administración. O PP non aceptou substituír o texto da súa proposta.

As medidas reclamadas polos populares referíanse maioritariamente ao Ministerio de Agricultura e Transición Ecolóxica para que procedese á declaración de praga e que se elaborase un censo real oficial de xabarís. Tamén solicitaba ao Goberno do Estado unha normativa que protexa o sector da caza e os cazadores no exercicio desta actividade así como modificar a normativa básica de caza e garantías nas actuacións de control da poboación de xabarís.

ARTE RUPESTRE

O pleno aprobou tamén a adhesión da Deputación ao Itinerario Cultural do Consello de Europa e da asociación internacional "Camiños de Arte Rupestre Prehistórico". A integración na rede busca reforzar a proxección internacional entre un turismo arqueolóxico sustentable e acceder a convocatorias europeas para o financiamento de actividades.

O Museo de Pontevedra vai ser membro desta rede internacional para a cooperación en torno á arte dos primeiros europeos que integra nestes momentos máis de 150 dos principais destinos de arte rupestre abertos ao público en España, Portugal, Italia, Francia, Irlanda, Acerbaixán e Xeorxia e que cada ano moven a case 3,1 millóns de visitantes.