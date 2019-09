O can dun cazador morde un corredor no Castrove

Mordedura dun can © PontevedraViva

O can dun cazador mordeu un corredor que practicaba deporte no monte Castrove.

Os feitos tiveron lugar este domingo pola mañá nas proximidades do campo de golf de Meis.

O deportista atopábase xunto con dous compañeiros cando un can solto atacoulle mordéndolle nunha perna.

O propietario do can, un cazador que se atopaba na zona, restou importancia ao suceso e limitouse a sinalar que o seu can estaba vacinado.

O agredido foi atendido das súas feridas nun centro sanitario. Os feitos foron denunciados na comisaría.