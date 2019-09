A Deputación organiza varias actividades con motivo da Semana Global de Acción polo Clima

Carmela Silva e Iria Lamas na presentación 'A provincia que queres é sostible' © Deputación de Pontevedra

A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, xunto coa deputada de Transición Ecolóxica, Iria Lamas, presentou este xoves a axenda 'A provincia que queres é sostible' creada con motivo da Semana Global de Acción polo Clima que se celebrará entre o 20 e o 27 de setembro.

Para "frear a crise climática", o goberno provincial ten previsto organizar actividades diarias en toda a provincia, explicou a presidenta.

É por iso, que o sábado 21 de setembro e con motivo do Día Mundial da Limpeza, a Deputación lanzará a acción 'Coidemos o noso' a través da que se buscará, a través das redes sociais, concienciar sobre a importancia de destinar recursos para deter a perda de biodiversidade e restaurar os ecosistemas.

O domingo 22, o goberno lanzará 'As persoas protagonistas' con motivo do Día Mundial sen Coches. Con esta acción, centraranse na mobilidade e infraestruturas sustentables e a aposta polo uso de transportes non contaminantes. Silva aproveitou para adiantar que se vai a instalar un aparcamento para bicicletas no Edificio da Deputación e ampliarase o do Pazo Provincial.

O luns 23, a Deputación estará presente no Cumio sobre a Acción Climática na ONU para conseguir un nivel de calidade de aire seguro para a poboación de Pontevedra e na harmonización de políticas sobre cambio climático e contaminación do aire para 2030, informou Silva.

Ese mesmo día, a Deputación lanzará unha acción relativa á Economía Baixa en Carbono e Aforro Enerxético a través das redes sociais que se complementará coa visita de deputados provinciais a diferentes cidades nas que se estean levando a cabo actuacións de substitución de caldeiras de gasóleo por biomasa e de actuais luminarias por luces LED.

O martes 24 no Pazo Provincial colocarase unha caseta con produtos de comercio xusto e anunciarase a posta en marcha dun convenio para a adquisición de novos colectores de residuos sólidos en Príncipe Felipe.

O mércores 25, baixo o lema 'Quilómetro Cero', instalarase na Avenida de Montero Ríos casetas con información sobre a campaña de Experiencias SOStibles contra plásticos, cultivo de froitos vermellos e a promoción de castañas e mazás, entre outros. Ademais, haberá unha repartición de mazás ecolóxicas na chaira de Montero Ríos.

O xoves 26 e penúltimo día, estará centrado no turismo sustentable con motivo do Día Internacional do Turismo que se celebrará ao día seguinte. Para iso desenvolverase unha visita aos produtores de mazá para sidra ecolóxica na Estrada.

A axenda terminará o 27 de setembro cunha folga xeral mundial. Así mesmo, a Deputación desenvolverá unha tripla acción que abarca desde as moción sobre emerxencia climática, ata un parón de 4 minutos e 15 segundos entre as 11 e as 12horas e, por último, coa conferencia 'O espazo natural como ámbito de vida'. Todo iso, baixo o lema da Deputación: 'Emerxencia Climática'.