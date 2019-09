Deteñen dúas persoas con antecedentes sorprendidos in fraganti rompendo un escaparate en Manuel Quiroga

Escaparate do comercio de Manuel Quiroga atacado © PontevedraViva Escaparate do comercio de Manuel Quiroga atacado © PontevedraViva

A Policía Nacional detivo dúas persoas con múltiples antecedentes policiais que a pasada madrugada foron sorprendidos in fraganti tras romper o escaparate dun local da rúa Manuel Quiroga de Pontevedra presuntamente para roubar no interior do local.

Segundo a información facilitada pola Policía Nacional, os feitos sucederon sobre as 2.20 horas da madrugada. Axentes que se atopaban patrullando a pé pola zona monumental en prevención da seguridade cidadá sorprenderon aos agora detidos, un home e unha muller. Un deles estaba en actitude vixiante e o outro estaba a manipular a lúa do escaparate do citado local.

Ademais, cando os axentes achegábanse ao lugar escoitaron como un dos individuos fracturaba o cristal do establecemento e introducía o corpo dentro.

Os axentes achegáronse inmediatamente ao lugar e interceptaron aos dous individuos. Tras identificalos, sometéronos a un cacheo no que atoparon unhas chaves multiusos, un desaparafusador e dúas lanternas.

Os axentes procederon a detención de ambas as pesonas como presuntos autores dun delito de roubo con forza en establecemento. Ambos foron trasladados a dependencias policiais e posteriormente foron postos a disposición xudicial. O Xulgado de Garda decretou o seu posto en liberdade mantendo a súa condición de investigados.

Ambos os detidos, de 24 e 39 anos, teñen antecedentes policiais e á muller, ademais, cónstanlle dúas dous requirimentos xudiciais ditados polo Xulgado de Instrución número 8 de Vigo.