O PP reclamará á Deputación que inste ao Goberno central a homologar os estudos da Escola de Cantería

O grupo provincial do Partido Popular reclamará este venres, no pleno da Deputación de Pontevedra, instar ao Goberno central para que actualice o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, e deste xeito, poder homologar as ensinanzas de canteiro e mestre de canteiro que se imparten na Escola de Cantería de Poio.

O voceiro do grupo provincial do Partido Popular, Jorge Cubela, di que "non entendemos que problema hai para que PSOE apoie esta solicitude, non entendemos por que se negan a defender en Madrid os intereses do alumnado e mestres".

Jorge Cubela mantivo unha nova reunión con representantes da asociación de canteiros de Poio á que asistiron, tamén, os deputados nacionais Ana Pastor e Diego Gago, e o voceiro do PP local de Poio, Ángel Moldes.

Cubela recorda que quen ten as competencias para facelo é o Estado e, se a Deputación de Pontevedra é a titular da escola, "o lóxico e normal é que sexa a institución provincial a que comece as negociacións para que ese catálogo se actualice. Só fai falta vontade política para iniciar o proceso".

Por iso, os populares piden ao PSOE que deixen de utilizar a Escola de Cantería de Poio como "arma política" para "confrontar" coa Xunta de Galicia.