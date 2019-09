O sol reinará este sábado no territorio da Feira Franca

Xente polas rúas na Feira Franca © Cristina Saiz

A xornada do sábado 7 de setembro, día central da celebración da Feira Franca de Pontevedra, ofrecerá unhas condicións meteorolóxicas para un óptimo desenvolvemento desta festa tradicional no centro urbano. Continuará un tempo estable e os ventos soprarán do nordés. Os ceos manteranse pouco nubrados ou despexados, con temperaturas que se manterán con máximas de ao redor dos 25 graos en todas as Rías Baixas, segundo as previsións de Meteogalicia.

Este mércores 4, as altas presións sitúanse cara ao oeste da comunidade e o ceo mantense nubrado ou despexado no sur de Galicia. As temperaturas mínimas non experimentan cambios permanecendo sobre os 17 graos mentres que as máximas alcanzarán os 32 graos na zona de Pontevedra, con ventos que soprarán do nordés, moderados, con intervalos fortes no litoral atlántico durante a tarde.

Durante o xoves, as altas presións irán recuperando posicións deixando ceos moi nubrados no norte de Galicia pero máis abertos no sur. Permanecerán moi despexados durante a tarde. A sensación térmica será máis baixa do que marque o termómetro, que chegará a alcanzar os 25 graos, debido á presenza dos ventos do nordés, que seguirán soprando de forma moderada, con intervalos fortes na costa atlántica.

Xa o venres, a xornada de inicio da feira medieval na capital da provincia, a situación anticiclónica permanecerá, con altas presións estacionarias en todo o noroeste da península. As temperaturas mínimas descenderán pero as máximas subirán situándose entre os 14 e os 27 graos. Os ventos seguirán soprando do nordés con maior intensidade durante a tarde.