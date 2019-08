Unha condutora impacta, de madrugada, contra un turismo aparcado, un farol e un contedor en Cambados

Accidente dunha condutora na avenida de Castrelo, en Cambados © Servizo de Emerxencias Accidente dunha condutora na avenida de Castrelo, en Cambados © Servizo de Emerxencias

Unha condutora protagonizaba un espectacular accidente durante a madrugada deste luns na avenida de Castrelo no municipio de Cambados. Por causas que aínda se están investigando, a muller perdeu o control do vehículo que pilotaba e saíase da vía.

O turismo sufría importantes danos ao impactar frontolateralmente contra outro vehículo que se atopaba aparcado na avenida, contra un farol e contra un contedor. A violencia do golpe provocou que saltase o airbag da única ocupante do coche.

Ata o lugar desprazábanse, ademais de integrantes do servizo de emerxencias do Concello de Cambados, unha patrulla da Garda Civil de Tráfico e Atestados, ademais dunha ambulancia do 061.

A condutora rexeitou o traslado a un centro sanitario para que se lle realizase unha exploración médica.