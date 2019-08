Localizan o corpo sen vida dun home flotando no peirao do Xufre, na Illa de Arousa

A última hora da tarde deste sábado o corpo sen vida dun home apareceu flotando na auga no peirao do Xufre, na Illa de Arousa.

Segundo informou o Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112, tras ser rescatado do mar, as Forzas de Seguridade están a tentar aclarar as circunstancias do suceso.

Segundo explicaron ao 112 axentes da Policía Local da Illa, o corpo apareceu flotando na auga na zona portuaria e foron alertados os servizos de emerxencias, que procederon á recuperación do cadáver e o seu posterior traslado a terra.