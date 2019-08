Melloras na área de Obstetricia do Hospital Provincial

Área de hospitalización de obstetricia do hospital provincial © Sergas Área de hospitalización de obstetricia do hospital provincial © Sergas

A Xerencia da Área Sanitaria de Pontevedra ven de investir máis de 40.000 euros nun plan de melloras para a área de hospitalización de Obstetricia no Hospital Provincial que, cun prazo de execución técnica dun mes, rematou este luns co ingreso gradual de pacientes nalgunhas habitacións desta renovada área.

Conta con nova climatización e iluminación LED nas zonas comúns e habitacións, pintado de paredes, molduras, marcos e elementos de carpintería, reubicación de equipamento no Nido e controis de sordeira, nos locais e controis de Enfermaría e nas 19 habitacións de ambos andares.

Ademáis, efectuouse a renovación parcial de diversas portas incluindo cambios nos sentidos de apertura das portas dos baños de hospitalización para reforzar a seguridade no tránsito interior dos usuarios.

Este plan de melloras en Obstetricia efectuou as intervencións no verán xa que durante outras épocas de maior ocupación hospitalaria o resto do ano sería máis complicado acometer.