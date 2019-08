Pontevedra, en feminino a través das historias de 21 pontevedresas e a pluma de Rosanna López Salgueiro

Presentación do libro de Rosanna Lopez Salgueiro 'Pontevedra es Ellas' © Mónica Patxot

Un novo libro que acaba de ver a luz axudará a escribir a historia da Pontevedra feminina, esa que ata hai poucos anos nin se escribía nin se contaba. Súmase a publicacións anteriores centradas en rescatar a vida e logros de mulleres de distintas profesións e perfís ao longo dos séculos e faio a través de 21 entrevistas a mulleres, todas excepto unha aínda vivas. Detrás do proxecto está a politóloga, empresaria e traballadora da administración Rosanna López Salgueiro.

'Pontevedra es Ellas' presentouse na Casa dá Luz de Pontevedra e congregou a 18 das protagonistas, as súas familias e representantes da vida social, política e cultura da cidade. As cadeiras instaladas pola organización quedaron escasas a pesar de que enchían todo o hall e máis da metade dos asistentes tiveron que quedar en pé.

As 21 pontevedresas que protagonizan este libro son Ana Couso Mella 'Ana Barros' Aurora Cervera–Mercadillo de Dios, Blanca García Montenegro, Cándida Piñeiro Durán 'Canducha', Cándida Durán Constenla 'Vda. de Cándido', Carmen Vaz Pintos 'Doña Carmen' para unos y 'Carmiña' para otros, Conchi Suárez Fragueiro 'Conchi-Anabeti', Joaquina Calvo Casalderrey 'Quinola', Juana García López 'Juani', Julia Fernández Barreiro 'Doña Julia', Luisa Váquez de Silva 'Lulú Vázquez', Mª del Carmen Larriba 'Maica Larriba', Mª del Carmen Valderrama Currás 'Margariña', Mª Dolores Freire Reyes 'Loli Reguera', Mª Josefa Novás Cortizo 'Fita Novás', Pilar Allegue Aguete, Mª del Pilar Montenegro de Silva 'Piluca', Rosa Carballeda 'Doña Rosa', Rosa Mª Vales-Villamarín Navarro 'Rosa Vales', Rosario Montes Neira 'Sara Galiano' y Mª Teresa Pedrosa Silva.

Rosanna López Salgueiro mencionou unha por unha a todas as protagonistas e dedicoulle un agarimo especial á popular pontevedresa Lulú Vázquez, que cumpriu 109 anos "de entrega" á túa familia e a todos os demais, un gran número de pontevedreses que mesmo lle chaman "tía Lulú".

O acto presentouno a xornalista Pilar Fariña e contou co apoio das concelleiras socialistas no Concello de Pontevedra Yoya Blanco e Paloma Castro. No público estaban outros concelleiros como o socialista Iván Puentes; os 'populares' Pablo Fernández, Gerardo Pérez Puga e Guillermo Juncal; e o edil de Cidadáns Goyo Revenga; así como a subdelegada do Goberno en Pontevedra, Maica Larriba, que á vez sae no libro.

Pilar Fariña preguntoulle como logrou elixir a tan só 21 mulleres de entre as 44.50 pontevedresas e Rosanna López Salgueiro explicou que todas elas "teñen algo que ver comigo" e marcaron a súa vida, desde profesoras a amigas ou persoas coa que coincidiu en negocios. A través da súa historia pódese escribir a historia da Pontevedra do último medio século.

O obxectivo é render unha "homenaxe" a todas as pontevedresas, xa que "sen elas hoxe a nosa cidade non sería o que é".