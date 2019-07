Juan XXIII solicita licenza para construír o seu novo centro ocupacional

Dous anos despois de que o Concello cedese á Asociación Juan XXIII dúas parcelas nas inmediacións do centro de recursos educativos da ONCE, a entidade solicitou a licenza de obra para construír o seu novo centro ocupacional.

Este inmoble ocupará unha parcela de 4.700 metros cadrados e constará dun edificio con baixo e unha planta que, na súa maior superficie, terá 642 metros cadrados. Juan XXIII investirá na súa construción uns 438.000 euros.

O centro ocupacional da asociación acollerá a medio centenar de persoas e, ademais, será a referencia para o centenar de usuarios que integran o programa de inserción laboral coa Xunta de Galicia, segundo informou a portavoz do goberno local, Carme dá Silva.

O goberno municipal, na súa reunión semanal, reactivou ademais o contrato para a subministración eléctrica das dependencias municipais. Tras quedar deserta a súa primeira licitación, volve saír a concurso por un importe de 3,1 millóns de euros por dous anos.

Pola súa banda, acordouse iniciar o expediente para acometer a terceira fase da reforma de Marqués de Valterra, obra incluída no ARI de Estribela. Investiranse outros 90.000 euros para seguir reurbanizando esta contorna, pavimentando a rúa con laxas de granito, ampliar as beirarrúas e integrar as arquetas en todo o novo deseño.

Ademais, o Concello asinará un convenio coa Academia Galega de Seguridade para homologar os cursos de formación que reciben os integrantes da Policía Local e os Bombeiros e investirá 408.000 no próximos cinco anos no vestiario do seu corpo policial. A nova roupa serviraa a empresa Sagres SL Partenón, con sede en Redondela.

SUBVENCIÓNS ÁS ANPAS

A Xunta de Goberno aprobou tamén unha subvención de 24.670 euros para financiar as actividades organizadas por dezaoito asociacións de nais e pais de alumnos do municipio durante o curso escolar 2018-2019.

As ANPAS beneficiarias son Bolboreta CEIP Cabanas, O Miradoiro, Helenes-IES A Xunqueira II, San Martiño de Salcedo, Anduriña-EEI Concepción Crespo Rivas, Celso Emilio Ferreiro-CEIP A Xunqueira I, Río Lérez, CEIP San Miguel de Marcón, O Areeiro-CEIP San Benito de Lérez, San Pedro do CEIP Parada-Campañó, Joaquín Costa-Álvarez Limeses, Verducido, CEIP A Xunqueira II, Xeve, San José de Campolongo, O Galo-CEIP Barcelos, O Verxel e Os Valados-CEIP Vilaverde.

Entre as actividades financiadas hai obradoiros de inglés, festivais de Nadal ou entroido, cursos de guitarra, saídas culturais, obradoiros de arte, bancos de préstamo de libros de texto, cursos de ballet, talleres de robótica, excursións, actos de gradación, xornadas de convivencia ou diversas actividades culturais e deportivas.