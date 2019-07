Rescatan a dous menores arrastrados pola corrente mentres practicaban bodyboard na Lanzada

Tres socorristas e un surfeiro rescataron na tarde deste xoves dous menores que foran arrastrados pola corrente mentres practicaban bodyboard na praia da Lanzada.

Segundo a información facilitada por Emerxencias de Sanxenxo, dous dos socorristas pertencían a este servizo e o terceiro a Emerxencias O Grove.

Os dous menores foron rescatados e atópanse en perfecto estado de saúde.

Nas praias ás que van asiduamente socorristas hai indicacións sobre as correntes e, como sucede en todos os areais, cando o mar non é apto para o baño avísase a través dunha bandeira vermella. Segundo indicaron fontes oficiais do Concello de Sanxenxo, xusto antes do rescate, a bandeira vermella ondeaba na praia da Lanzada.

Desde Emerxencias Sanxenxo fan un chamamento á prudencia dos bañistas e surfeiros para que respecten este tipo de indicacións e non cometan imprudencias.