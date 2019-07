Pinto e Maragota desembarca este sábado en Pontevedra con vermús pola diversidade sexual

A concelleira de Igualdade e Benestar Social, Paloma Castro, presenta os vermús de Pinto e Maragota © Cristina Saiz A concelleira de Igualdade e Benestar Social, Paloma Castro, presenta os vermús de Pinto e Maragota © Cristina Saiz

A oferta de lecer estival de Pontevedra non deixa de crecer. Este sábado entran en escena os vermús de Pinto e Maragota, un evento incluído no programa municipal de diversidade sexual, que consisten nunha serie de catro sesións vermú en distintas prazas da cidade con música, danza, poesía, performance ou debates. "É moi enriquecedor a nivel social e cultural", declarou a concelleira de Igualdade e Benestar Social, Pomba Castro (PSOE).

Os actos celebraranse os penúltimos sábados de xullo, agosto, setembro e outubro. A praza de Méndez Núñez acolle este sábado, desde as 12.30 horas, un espectáculo de danza contemporánea a cargo de Xiana Vilas e Isabel Sánchez, coa música do Dj Moreno Moreno. Desafía ou movemento é o título desta actuación de música e danza pola diversidade.

O 24 de agosto, na Praza dá Verdura, terá lugar unha performance para reivindicar a cultura drag a cargo da agrupación pontevedresa Marikas pola Festa, con Niko Elsker e Nosolojavi. O 21 de setembro, no Campiño de Santa María, o poeta Daniel Asorey, coa música e voz de Sanny, presentará o seu recital poético Transmatria. O último vermú deste ciclo está previsto para o 19 de outubro cun debate sobre a vida trans en Pontevedra no que participarán Ada Otero, Brais Papiri, Nee Barros e Magnolio no espazo gastronómico do Mercado de Abastos.

O obxectivo deste programa é facer partícipe a toda a sociedade pontevedresa do día a día do colectivo LGTBI para favorecer e normalizar a diversidade sexual. Ademais, os locais de hostalería destas prazas cooperan co evento con ofertas e prezos especiais durante estas xornadas.