Douscentos expertos participan durante tres días nun congreso sobre parasitoloxía

Inauguración do Congreso de Parasitoloxía no Pazo da Cultura de Pontevedra © Consellería de Educación

O Pazo da Cultura de Pontevedra foi o escenario no que se inaugurou hoxe o vixésimo primeiro Congreso da Sociedade Española de Parasitología que reúne na cidade a máis de douscentos expertos neste campo.

Entre hoxe e o 5 de xullo, o congreso profundará nos múltiples ámbitos de traballo desta disciplina a través de dez mesas redondas e a presentación de máis de 250 paneis nas que se abordarán a enfermidade de chagas, a resposta inmunitaria, a vacinación ou os problemas que as enfermidades transmitidas por parasitos poden supoñer á acuicultura, entre outros asuntos. O evento inclúe tamén a cuarta edición das Xornadas de Novos Investigadores, cuxo obxectivo é visibilizar os estudos de novos e novas especialistas.

Ao congreso chegan expertos procedentes de diversos recunchos de España, Portugal, Italia, Venezuela ou Bolivia.

Á inauguración do acto acudiu a conselleira de Educación, Carmen Pomar, para poñer en valor que "a investigación universitaria debe servir para mellorar a sociedade e que o coñecemento científico reverta en avances nos distintos ámbitos, como o rural, a sanidade ou a industria". A mandataria fixo fincapé na especial relevancia que teñen as investigacións en parasitoloxía polas repercusións que ten na saúde humana e animal. Na xornada inaugural participaron tamén o presidente dá SOCEPA, Basilio Valladares; a presidenta do Congreso, Cristina Arias; a presidenta da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG), Patrocinio Morrondo; o vicerreitor do Campus de Pontevedra, Jorge Soto; e o alcalde da cidade do Lérez, Miguel Anxo Fernández Lores.