O Centro de Interpretación dos Petroglifos de Mogor é de bandeira

Petróglifos de Mogor despois das tarefas de limpeza © Concello de Marín

A franxa costeira marinense segue acumulando distintivos. Ademais das bandeiras azuis que ondean nas súas praias e os carreiros distinguidos co mesmo galardón, o municipio suma agora un novo diploma para o Centro de Interpretación dos petróglifos de Mogor que entrega Adeac, o mesmo organismo que concede as bandeiras azuis.

O edificio, que se atopa aos pés do xacemento e nos aledaños do acceso do areal da localidade, permanece aberto todos os días da semana en horario de mañá e tarde salvo os luns, que pecha por descanso do persoal. No seu interior, os visitantes poden decatarse da historia dos petróglifos e o seu significado. Así mesmo, os técnicos da oficina organizan dúas excursións diarias, gratuítas e de media hora de duración, ao xacemento.

O venres, ás 22:30 horas, está prevista a realización da primeira visita guiada nocturna da tempada á que os interesados poden acudirde forma libre sen necesidade de inscribirse previamente.