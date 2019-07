Unha pontevedresa de 14 anos, coaccionada por un grupo de adultos para conseguir fotos e vídeos sexuais

A Garda Civil acaba de pechar unha complexa investigación aberta tras a denuncia dunha moza de 14 anos que acudiu á Fiscalía de Menores de Pontevedra que foi ameazada e coaccionada a través de Internet para que enviase a un grupo de adultos fotografías e vídeos de carácter sexual.

O labor da Garda Civil permitiu deter a sete homes e investigar outros catro como supostos autores dun delito contra a liberdade e indemnidad sexual desta moza menor de idade, que ten o seu domicilio nesta provincia e sería vítima dun caso de 'grooming' ou 'ciberacoso sexual'.

As investigacións realizounas o Equipo de Investigación Tecnolóxica da Unidade Orgánica de Policía Xudicial da Garda Civil de Pontevedra en base a esa denuncia presentada pola menor e á análise de arquivos fotográficos e videográficos no seu móbil.

As pescudas lograron constatar a existencia de conversacións de varias persoas coa menor a través do programa de mensaxería instantánea ' Whatsapp', das que se extraen propostas, en moitos ocasións baixo ameazas e coaccións, para que procedese ao envío de fotografías e vídeos propias de contido erótico/sexual.

Nalgunhas desas conversacións destapadas na denominada operación 'Neboa' tamén lle solicitaban ter un encontro real co fin de manter relacións sexuais explícitas.

Segundo se desprende da investigación, existiría un grupo de whatsapp, no que os usuarios intercambiaban teléfonos de menores de idade, que nalgún momento enviasen contido deste tipo de arquivos, ou que fosen proclives a realizar esta actividade polas súas condicións especiais, sociais, familiares, ou doutra índole.

A operación desenvolveuse varias provincias do territorio nacional e as detencións producíronse en Cáceres, Córdoba, Alacante, Valencia, Málaga, Palma de Mallorca e Cádiz. As catro persoas investigadas son das provincias de Pontevedra, Alacante e Málaga.

Ademais, houbo oito entradas e rexistros en cada un dos domicilios das persoas detidas e investigadas, contando para iso co apoio e colaboración das Unidades Orgánicas de Policía Xudicial da Garda Civil das respectivas provincias.

Ademais, interviñeron 22 teléfonos móbiles, 6 computadores, 21 pendrives, 4 discos duros, 2 tablets, 2 tarxetas de memoria e diversos soportes ópticos (CD e DVD).

A investigación continúa aberta coa intención de analizar minuciosamente o material intervido co obxecto de determinar a posible existencia de contido de pornografía infantil, produción de material pedófilo (abusos sexuais a menores de idade) e determinar a identidade doutras vítimas e posibles conexións con outros usuarios.