Sanxenxo amplía a súas prazas de aparcamento para o verán

Parking da Praza do Mar de Sanxenxo © Mónica Patxot Mapa novas prazas aparcamento © Concello de Sanxenxo

Sanxenxo multiplica a súa poboación durante os meses de verán e este ano incrementará tamén as súas prazas de aparcamento. A vila turística dispón de 1.652 postos durante a tempada baixa, e este ano o goberno local poñerá ao dispor dos condutores 975 prazas máis ata alcanzar as 2.627.

Boa parte destas áreas atópanse en rúas con aparcamento rotatorio, en concreto 1.927, "o que multiplica as posibilidades de estacionamento", explican desde o goberno local. As 700 prazas restantes corresponden a rúas nas que non hai zona azul, polo que tampouco existe límite de aparcamento.

As 975 novas prazas habilitadas para este verán atópanse no aparcadoiro de Nauta (208) e tres parcelas na rúa Vigo cunha tarifa fixa de 3 euros sen límite de tempo con capacidade para 335 coches. Os 432 restantes, conseguidas polo Concello e gratuítas, atópanse na rúa Progreso (80) e na zona de Tombo (166). As 160 da Igrexa e as 26 da rúa Constitución atopábanse xa dispoñibles o pasado verán.

Dos postos dispoñibles durante todo o ano, 1.050 están repartidas polas rúas da vila. Delas 350 son de zona azul gratuíta pero cun límite de estacionamento de dúas horas; 383 no aparcadoiro de Nauta e 220 no aparcadoiro de Fonte de Ramos, que no verán son de pago pero o resto do ano son gratuítas.