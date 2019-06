As familias do colexio de Verducido denuncian que Educación incumpre a súa palabra e pechará unha aula de Infantil

As familias e a asociación de nais de pais ANPA da Escola de Educación Infantil (EEI) de Verducido denunciaron este martes que a Consellería de Educación incumprirá a palabra que lles deu a principios deste ano 2019 e pechará unha aula do centro para o vindeiro curso.

A comunidade educativa deste colexio público xa denunciara meses atrás o seu temor a que a Consellería reducira as unidades educativas presentes ata agora no centro, pero naquel momento a Xefatura Territorial de Educación en Pontevedra deulles a súa palabra de que a escola se mantería. Finalmente, a promesa non se cumprirá.

Familias e ANPA indican que este mesmo martes 25 de xuño notificóuselle ao centro a supresión dunha das mestras de infantil con praza definitiva na escola, o que, a fins prácticos, supón o peche dunha aula de Infantil.

Fontes oficiais da Xunta de Galicia rexeitaron valorar a denuncia das familias ata que saia publicado o catálogo no DOG.

Nun comunicado feito público na noite deste martes, as familias citaron de forma expresa ao xefe territorial de Educación, Cesar Pérez Ares, e aseguraron que "non está cumprindo a palabra que deu as familias" de que a escola de Verducido se mantería co mesmo número de profesorado, permanecendo tal como estaba ata este curso.

Durante o curso académico 2018-2019 que acaba de rematar o centro tiña 37 alumnos en tres aulas desde 3 anos de infantil a segundo curso de primaria: 10 de 3 anos de infantil, 11 de 4 e 5 anos con e 16 de primeiro e segundo de primaria.

Para atender este alumnado, contaban con tres profesoras titoras a tempo completo -unha delas asumía tamén as funcións de directora e de profesora de inglés- e un especialista en Audición e Linguaxe, un orientador e un docente de Relixión compartidos con outros centros.

A primeira denuncia das familias realizouse porque a principios deste curso escolar 2018-19 tiveron coñecemento de que o centro non tería os profesores de reforzo que adoitaba recibir cursos atrás, perdendo especialidades como música ou de persoal de apoio que si tiñan anos atrás.

Tras aquela denuncia, desde Educación comprometéranse a que o centro se mantería nas mesmas condicións que ata o de agora mentres houbera matrícula.