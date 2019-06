A illa da Toxa acollerá "un espazo para a reflexión e a defensa da democracia liberal"

Antón Costa e Josep Piqué © Hotusa

Os próximos 3, 4 e 5 de outubro as instalacións do Eurostars Gran Hotel La Toja recibirán aos participantes do I Foro Atlántico que, baixo o epígrafe, "Un espazo para a reflexión e a defensa da democracia liberal" promete reunir a un nutrido grupo de "voces autorizadas" dos ámbitos político-institucional e económico-financeiro a escala mundial.

O encontro, impulsado polo presidente de Grupo Hotusa, Amancio López, pretende abrir "un necesario espazo de diálogo, reflexión e defensa dos valores que definen ás sociedades democráticas".

Esta iniciativa foi oficialmente anunciada este venres no marco dun acto celebrado no propio establecemento e que reuniu a máis de 100 representantes do sector político, empresarial e dos medios de comunicación de Galicia.

A presentación correu a cargo do propio Amancio López, quen, tras unha breve introdución, deu paso ao economista e catedrático, Antón Costas e ao exministro, economista e empresario, Josep Piqué. O presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, foi o encargado de clausurar o encontro.

Aínda que o programa non está completamente pechado aínda algúns relatores xa confirmados nas distintas mesas son: Rebeca Grynspan, Secretaria Xeral Iberoamericana, Alejandro Alvargonzález, Secretario Xeral Adxunto da OTAN, Steve Pinker, catedrático de Harvard e autor de "En Defensa da Ilustración", Emilio Lamo de Espinosa, Presidente do Real Instituto Elcano; David Gardner ̧ Responsable da área de Asuntos Internacionais do Financial Times, o politólogo francés Marc Lazard, e a Alta Comisionada do Goberno para a Axenda 2030, Cristina Gallach.